Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

Economia

Vendas de moradias usadas nos EUA sobem 2,0% em julho ante junho

21/08/2025 | 11:20
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram 2,0% em julho ante junho, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 4,01 milhões de unidades, segundo pesquisa da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta quinta-feira, 21.

O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,4% no período.


