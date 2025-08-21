Vendas de moradias usadas nos EUA sobem 2,0% em julho ante junho

As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram 2,0% em julho ante junho, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 4,01 milhões de unidades, segundo pesquisa da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta quinta-feira, 21.
O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,4% no período.
