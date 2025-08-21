PMI composto dos EUA tem alta inesperada a 55,4 em agosto, graças à indústria, diz S&P

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos Estados Unidos subiu de 55,1 em julho para 55,4 em agosto, atingindo o maior patamar em oito meses, segundo levantamento preliminar publicado nesta quinta-feira, 21, pela S&P Global. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda do PMI composto a 54,5 neste mês.

Apenas o PMI industrial dos EUA avançou de 49,8 para 53,3 no mesmo período, tocando o maior nível em 39 meses e superando de longe o consenso da FactSet, de 50,6.

O PMI norte-americano de serviços, por outro lado, caiu de 55,7 em julho para 55,4 em agosto, mas superou a projeção do mercado, de queda a 54.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade econômica.