Economia Titulo

Operação mira donos da Camisaria Colombo por suspeita de fraude bancária e ocultação de bens

21/08/2025 | 10:47
Os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf, donos da Camisaria Colombo, são alvos de uma operação deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira, 21, por suspeita de envolvimento em fraudes no sistema bancário e ocultação de patrimônio. Investigadores estimam que a trama teria rendido aos empresários R$ 21 milhões. O Estadão busca contato com as defesas.

A Justiça de São Paulo determinou a prisão de quatro investigados, entre eles os irmãos Jabur Maluf, e autorizou buscas em 12 endereços em São Paulo, Avaré (SP), Birigui (SP) e Brasília.

Segundo a investigação, o sistema da PagSeguro foi manipulado por meio de fraudes digitais para criar créditos inexistentes. Isso foi possível por uma "vulnerabilidade" do sistema, de acordo com a Polícia Civil. Depois disso, o dinheiro foi movimentado de forma pulverizada em diversas contas bancárias.

O objetivo, de acordo com os investigadores, era dissimular bens e valores no processo de recuperação judicial da Camisaria Colombo, em prejuízo aos credores.

A investigação que levou à Operação Fractal teve início a partir de uma denúncia da própria PagSeguro, que identificou e reportou o furto de valores às autoridades.

A Divisão de Crimes Cibernéticos está à frente do inquérito.


