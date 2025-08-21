DGABC
Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Custo de cesta básica cai 15 capitais brasileiras, mostra pesquisa do Dieese com a Conab

21/08/2025 | 10:28
O custo da cesta básica de alimentos caiu em julho em 15 capitais brasileiras, enquanto em outras 12 houve um aumento, de acordo com a Análise Mensal da Cesta Básica de Alimentos conduzida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Essa é a primeira vez que a pesquisa engloba todas as 26 capitais e o Distrito Federal. Até então, o levantamento era feito apenas em 17 capitais.

A queda no custo da alimentação básica foi impulsionada principalmente pelo recuo nos preços do arroz, carne bovina, açúcar e feijão.

Apesar da diminuição em várias cidades, São Paulo se mantém como a capital com a cesta básica mais cara, de R$ 865,90.

Outras capitais com custos elevados incluem Florianópolis (R$ 844,89), Porto Alegre (R$ 830,41), Rio de Janeiro (R$ 823,59) e Cuiabá (R$ 813,48), informa a Conab, em nota.

Em contraste, as cidades do Norte e Nordeste mostraram os menores preços médios para a cesta básica. Aracaju foi a capital com o custo mais baixo, R$ 568,52, seguida por Maceió (R$ 621,74), Salvador (R$ 635,08) e Porto Velho (R$ 636,69).

Essa diferença nos custos alimentares reflete as disparidades econômicas entre as regiões do País.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

*Com informações da Agência Brasil


