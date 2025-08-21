DGABC
Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

Economia

Presidente do Fed de Atlanta diz que ainda considera um corte de juros nos EUA para este ano

21/08/2025 | 09:55



O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta quinta-feira, 21, que ainda considera um corte nas taxas de juros pelo BC americano neste ano, sem detalhar em qual reunião, ao participar de um bate-papo na reunião do comitê executivo da Câmara Metropolitana de Atlanta. Segundo ele, o Fed quer garantir que, quando adotar uma política monetária, a direção será consistente.

"Estamos marginalmente restritivos, não acredito que estamos muito restritivos", disse, ao projetar que o BC dos EUA pode levar aproximar a política da neutralidade em 2026. Para Bostic, a inflação permanece bem acima da meta de 2% do Fed; o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano nos EUA será "relativamente morno"; mas o estado subjacente dos fundamentos econômicos é robusto.

Bostic ainda ressaltou que a trajetória de emprego é "potencialmente preocupante" e que a dinâmica da inteligência artificial pode alterar demanda de trabalho. No entanto, de acordo com ele, a taxa de desemprego tem se mantido consistente com o pleno emprego "há algum tempo".

Na ocasião, Bostic pontuou os riscos da falta de clareza nos dados, que pode não ser boa. "Com tanta coisa em andamento, grandes revisões de dados podem ser mais frequentes", ponderou. Ele também projetou que, até o final do ano, as empresas terão clareza suficiente para que decisões importantes possam ser tomadas.


