Bia Miranda diz que não estava dirigindo e se explica após chamar carro de vítima de 'lixo'

Bia Miranda, que se envolveu em um acidente de trânsito ao lado do namorado, o influenciador Gato Preto, na manhã desta quarta-feira, 20, usou suas redes sociais para comentar o ocorrido e rebater críticas sobre sua postura após a colisão.

Primeiro, por meio de nota assinada por sua assessoria jurídica: "Bia reforça que está colaborando integralmente com a Justiça e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. Destaca ainda que toda assistência e amparo necessários às vítimas serão prestados, reafirmando seu compromisso com a solidariedade e o respeito humano". A nota afirma, ainda, que ela não estava dirigindo o Porsche.

Bia diz que vítima preferiu indenização

O episódio ganhou ainda mais repercussão depois que Bia publicou um vídeo se referindo ao carro atingido como "lixo". A declaração viralizou e gerou forte rejeição por parte do público. No vídeo, ela dizia: "Carro do senhorzinho, isso aí é lixo. A gente arca com a responsabilidade do carro do senhor, claro que ele não vai ficar sem."

Diante da polêmica, a influenciadora tentou se explicar. Em uma publicação nos stories, que foi posteriormente apagada, ela afirmou que a palavra "lixo" foi usada no sentido de que o problema seria simples de resolver. "'Lixo' é uma forma de falar que é fácil de resolver, tipo 'roupa pra gente é lixo', meio uma forma de dizer que tem bastante", escreveu.

Na mesma mensagem, Bia revelou que o motorista do outro carro, identificado como Edilson Maiorano, teria escolhido receber R$ 60 mil como forma de compensação, em vez de consertar o veículo. Segundo ela, esse seria o valor estimado do Hyundai HB20 atingido.

Influenciador foi detido

Cerca de quatro horas após o acidente, Gato Preto foi localizado pela Polícia Militar em um apartamento no bairro Tremembé, na Zona Norte de São Paulo. As câmeras corporais dos policiais registraram o momento em que o influenciador abriu a porta nu, acompanhado de duas mulheres. Ele foi detido e liberado após prestar depoimento.

Avanço de sinal e colisão em uma das avenidas mais movimentadas de SP

Imagens captadas por câmeras da Prefeitura de São Paulo mostram o momento da colisão: o Porsche, em alta velocidade, cruza o sinal vermelho na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste da cidade, por volta das 6h24 da manhã. O veículo atinge um HB20 que trafegava pela Rua Elvira Ferraz e, na sequência, bate contra um poste de semáforo. O filho de Edilson Maiorano, que estava no HB20 com o pai, ficou ferido e foi levado ao hospital.