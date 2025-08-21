DGABC
Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

Economia

Walmart amplia lucro no 2º trimestre fiscal, mas ganho ajustado fica abaixo do esperado

21/08/2025 | 08:49
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Walmart teve lucro líquido de US$ 7,026 bilhões em seu segundo trimestre fiscal (encerrado em 31 de julho), 56% maior do que o ganho de US$ 4,5 bilhões apurado em período equivalente do ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 21. Na mesma comparação, o lucro por ação da gigante varejista norte-americana subiu de US$ 0,56 para US$ 0,88.

Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 0,68, vindo abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,73, e interrompendo uma sequência de 12 trimestres de lucro acima do esperado.

A receita total do Walmart teve expansão anual de 4,8% no trimestre, a US$ 177,4 bilhões, superando o consenso da FactSet, de US$ 175,94 bilhões.

Para o ano fiscal de 2026, o Walmart elevou a projeção de lucro ajustado por ação, para uma faixa de US$ 2,52 a US$ 2,62 (a anterior era de US$ 2,50 a US$ 2,60), assim como a perspectiva de avanço das vendas líquidas, para 3,5% a 5,5% (antes, de 3% a 4%).

Às 8h25 (de Brasília), a ação do Walmart caía 2,5% nos negócios do pré-mercado em Nova York.


