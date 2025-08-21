DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo

Imprensa internacional repercute indiciamento de Bolsonaro e cita plano de fuga para Argentina

21/08/2025 | 08:39
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A imprensa estrangeira repercutiu o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 20, por coação no curso do processo da trama golpista e deu destaque especial para o plano do ex-presidente de pedir asilo político para Javier Milei, presidente da Argentina.

O jornal britânico The Guardian publicou a manchete "Polícia brasileira acusa Bolsonaro de planejar fuga para a Argentina em busca de asilo". Definindo o ex-presidente como um político de extrema direita, a notícia detalha que Bolsonaro pode enfrentar "uma pena de mais de 40 anos de prisão quando a Suprema Corte se reunir no próximo mês para decidir se ele é culpado de conspirar para anular o resultado da eleição presidencial de 2022".

Também na Europa, o veículo espanhol El País destacou a apreensão do celular de Bolsonaro no começo do mês e informou que a Polícia Federal produziu um relatório de 170 páginas solicitando uma nova acusação para Bolsonaro, a de obstrução no curso de processo.

O texto ainda afirma que a minuta para um pedido de asilo e "outras informações descobertas pelos agentes (no celular) ajudaram a Polícia Federal a pedir aos juízes (do STF) na quarta-feira, que processassem o ex-presidente, confinado em Brasília, e seu filho Eduardo, um deputado residente nos EUA, por tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal".

Na Argentina, o Clarín publicou uma notícia com o título "Jair Bolsonaro planejava pedir asilo ao governo de Javier Milei em 2024". No texto, o jornal discorre sobre o documento encontrado pela PF e explica que "o líder de extrema direita pediu asilo, declarando-se vítima de 'perseguição' por 'motivos políticos'" e que o intuito do ex-presidente era evitar as investigações pela tentativa de golpe de Estado.

Por fim, dois dos maiores jornais dos Estados Unidos, The New York Times e The Washington Post, também cobriram o caso e publicaram notícias sobre o novo indiciamento que tem como foco Bolsonaro e seu filho.

O The New York Times diz que Milei era um "um colega líder de direita" de Bolsonaro e dá destaque para as articulações de Eduardo Bolsonaro no país. O jornal afirma que "o filho, (de Bolsonaro) Eduardo Bolsonaro, visitou a Casa Branca diversas vezes nos últimos meses para buscar a intervenção dos EUA no caso do pai. No mês passado, o presidente Trump citou o assunto ao anunciar que imporia tarifas de 50% sobre produtos do Brasil, exigindo que o país desistisse do processo contra o ex-presidente, que é aliado de Trump".

O Washington Post, por sua vez, em um texto mais curto, afirmou que "Bolsonaro está atualmente aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre uma suposta tentativa de golpe e soube na quarta-feira que ele pode enfrentar outro caso, já que a polícia o acusou formalmente, junto com um de seus filhos, Eduardo Bolsonaro, de obstrução da justiça em conexão com seu julgamento."


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.