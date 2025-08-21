Imprensa internacional repercute indiciamento de Bolsonaro e cita plano de fuga para Argentina

A imprensa estrangeira repercutiu o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 20, por coação no curso do processo da trama golpista e deu destaque especial para o plano do ex-presidente de pedir asilo político para Javier Milei, presidente da Argentina.

O jornal britânico The Guardian publicou a manchete "Polícia brasileira acusa Bolsonaro de planejar fuga para a Argentina em busca de asilo". Definindo o ex-presidente como um político de extrema direita, a notícia detalha que Bolsonaro pode enfrentar "uma pena de mais de 40 anos de prisão quando a Suprema Corte se reunir no próximo mês para decidir se ele é culpado de conspirar para anular o resultado da eleição presidencial de 2022".

Também na Europa, o veículo espanhol El País destacou a apreensão do celular de Bolsonaro no começo do mês e informou que a Polícia Federal produziu um relatório de 170 páginas solicitando uma nova acusação para Bolsonaro, a de obstrução no curso de processo.

O texto ainda afirma que a minuta para um pedido de asilo e "outras informações descobertas pelos agentes (no celular) ajudaram a Polícia Federal a pedir aos juízes (do STF) na quarta-feira, que processassem o ex-presidente, confinado em Brasília, e seu filho Eduardo, um deputado residente nos EUA, por tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal".

Na Argentina, o Clarín publicou uma notícia com o título "Jair Bolsonaro planejava pedir asilo ao governo de Javier Milei em 2024". No texto, o jornal discorre sobre o documento encontrado pela PF e explica que "o líder de extrema direita pediu asilo, declarando-se vítima de 'perseguição' por 'motivos políticos'" e que o intuito do ex-presidente era evitar as investigações pela tentativa de golpe de Estado.

Por fim, dois dos maiores jornais dos Estados Unidos, The New York Times e The Washington Post, também cobriram o caso e publicaram notícias sobre o novo indiciamento que tem como foco Bolsonaro e seu filho.

O The New York Times diz que Milei era um "um colega líder de direita" de Bolsonaro e dá destaque para as articulações de Eduardo Bolsonaro no país. O jornal afirma que "o filho, (de Bolsonaro) Eduardo Bolsonaro, visitou a Casa Branca diversas vezes nos últimos meses para buscar a intervenção dos EUA no caso do pai. No mês passado, o presidente Trump citou o assunto ao anunciar que imporia tarifas de 50% sobre produtos do Brasil, exigindo que o país desistisse do processo contra o ex-presidente, que é aliado de Trump".

O Washington Post, por sua vez, em um texto mais curto, afirmou que "Bolsonaro está atualmente aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre uma suposta tentativa de golpe e soube na quarta-feira que ele pode enfrentar outro caso, já que a polícia o acusou formalmente, junto com um de seus filhos, Eduardo Bolsonaro, de obstrução da justiça em conexão com seu julgamento."