A Semana do Cinema terá uma segunda edição neste ano entre 28 de agosto e 3 de setembro, com ingressos que custam R$ 10, além de combos de pipoca e refrigerante com preços também reduzidos. A campanha cria um preço único promocional durante sete dias para promover o acesso ao cinema em todo o País.

Participam da Semana do Cinema redes como Cinemark, UCI, Cinesystem, Cinépolis e Kinoplex. A promoção é válida para todas as sessões convencionais, em todos os horários, incluindo finais de semana - exceto pré-estreias e salas especiais. Para conferir os horários dos filmes e os preços especiais dos combos, basta acessar os sites de vendas de ingresso ou diretamente o site do seu cinema favorito.

Segundo a Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) e a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), no começo do ano a ação bateu recordes com mais de 4,2 milhões de ingressos vendidos. A expectativa é de superar o número na segunda edição.

A Semana do Cinema é uma boa oportunidade para assistir ao filme brasileiro O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro com Rodrigo Santoro e Denise Weinberg, que abriu a última edição do Festival de Gramado e já estará em cartaz, tendo recebido dois prêmios no Festival de Berlim, em fevereiro. Outra dica são os longas A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert, e Os Enforcados, de Fernando Coimbra, que também podem representar o Brasil no Oscar 2026.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.