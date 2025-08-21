DGABC
Economia Titulo

PMI composto do Reino Unido (preliminar) avança a 53 em agosto, impulsionado por serviços

21/08/2025 | 07:17
PMI composto do Reino Unido (preliminar) avança a 53 em agosto, impulsionado por serviços


O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido subiu de 51,5 em julho para 53 em agosto, atingindo o maior nível em 12 meses, segundo dados preliminares publicados nesta quinta-feira, 21, pela S&P Global. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço a 51,8 neste mês.

Apenas no setor de serviços, o PMI britânico aumentou de 51,8 para 53,6 no mesmo período, também alcançando o maior patamar em 12 meses. Neste caso, o consenso da FactSet era de leve baixa a 51,7.

No segmento industrial, por outro lado, o PMI do Reino Unido caiu de 48 em julho para 47,3 em agosto, tocando o menor nível em três meses e frustrando o consenso da FactSet, de alta a 48,5.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.


