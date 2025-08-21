PMI composto da Alemanha (preliminar) sobe a 50,9 em agosto, afirma S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 50,6 em julho para 50,9 em agosto, atingindo o maior patamar em cinco meses, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 21, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

Apenas o PMI industrial alemão avançou de 49,1 para 49,9 no mesmo período, tocando o maior nível em 38 meses e surpreendendo analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 48,9 neste mês.

O PMI de serviços da Alemanha, por outro lado, caiu de 50,6 em julho para 50,1 em agosto, frustrando o consenso da FactSet, de alta marginal a 50,7.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.