Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

Economia

PMI composto da zona do euro (preliminar) sobe a 51,1 em agosto, diz S&P Global

21/08/2025 | 07:12
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 50,9 em julho para 51,1 em agosto, atingindo o maior nível em 15 meses, segundo dados preliminares publicados nesta quinta-feira, 21, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado superou levemente a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço a 51 neste mês.

Apenas no segmento industrial, o PMI do bloco aumentou de 49,8 para 50,5 no mesmo período, alcançando o maior patamar em 38 meses. O número também ficou acima da previsão da FactSet, que era de estabilidade em 49,8.

No setor de serviços, por outro lado, o PMI da zona do euro caiu de 51 em julho para 50,7 em agosto, vindo abaixo do consenso da FactSet, de 50,9.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade.


