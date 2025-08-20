A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,17%

Pontos: 134.666,46

Máxima de +0,4% : 134.964 pontos

Mínima de -0,23% : 134.122 pontos

Volume: R$ 16,19 bilhões

Variação em 2025: 11,96%

Variação no mês: 1,2%

Dow Jones: +0,04%

Pontos: 44.938,31

Nasdaq: -0,67%

Pontos: 21.172,86

Ibovespa Futuro: +0,42%

Pontos: 137.025

Máxima (pontos): 137.660

Mínima (pontos): 136.480

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 36,25

Variação: -0,17%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,20

Variação: +0,53%

Bradesco PN

Preço: R$ 15,82

Variação: +0,19%

Ambev ON

Preço: R$ 12,07

Variação: estável

Petrobras ON

Preço: R$ 32,53

Variação: +0,37%

Vale PNA

Preço: R$ 53,06

Variação: -0,34%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,79

Variação: -0,55%

Vale ON

Preço: R$ 53,06

Variação: -0,34%

Itausa PN

Preço: R$ 10,61

Variação: +0,28%

Global 40

Cotação: 737,785 centavos de dólar

Variação: -0,71%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4724

Venda: R$ 5,4729

Variação: -0,51%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,59

Venda: R$ 5,69

Variação: +0,39%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4720

Venda: R$ 5,4726

Variação: +0,02%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,6000

Venda: R$ 5,6710

Variação: +0,32%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4905

Variação: -0,46%

- Euro

Compra: US$ 1,165 (às 17h50)

Venda: US$ 1,1651 (às 17h50)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3760

Venda: R$ 6,3780

Variação: -0,45%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5200

Venda: R$ 6,6260

Variação: +0,33%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.388,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,89%