Gauff troca de técnico antes do US Open e aposta em profissional que ajustou saque de Sabalenka

Principal tenista dos Estados Unidos, Coco Gauff vai disputar o US Open com novo treinador. Contratado para auxiliá-la justamente no Grand Slam do ano passado, Matt Daly rompeu a parceria com a número 3 do mundo, que será dirigida por Gavin MacMillan, responsável por ajudar a resolver problemas do saque de Aryna Sabalenka, atualmente a melhor do mundo, e por JC Faurel, com quem já trabalhava.
Disposta a ganhar novamente o principal torneio em seu país - foi campeã em 2023 -, Gauff já teria rompido com Matt Daly há alguns dias. O profissional evitou críticas à tenista e garantiu que tudo está bem.
"Só tenho coisas boas a dizer sobre Coco. Adorei trabalhar com ela", disse o treinador ao site Bounces. A parceria durou menos de um ano, mas rendeu a segunda colocação no ranking - acabou de ser superada por Iga Swiatek - e os troféus do China Open e do WTA Finals de 2024, al´Pem de Roland Garros na atual temporada.
Nesta quarta-feira, Gauff já foi vista treinando nos Estados Unidos com sua 'nova' equipe. Ela manteve a parceria de longa data com JC Faurel, e contratou MacMillan para ajudá-la a ter um saque ainda mais potente, o que completaria seu forte jogo ofensivo. O serviço vinha sendo a ponto fraco da tenista, já com 42 duplas faltas no ano.
O US Open começa no domingo, mas o sorteio das chaves ainda não foi realizado. E Gauff espera fazer uma grande campanha, após decepcionar em Cincinnati, sendo eliminada nas quartas de final diante da italiana Jasmine Paolini, de virada.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.