Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

'Desenhos': suspense com Tony Hale e D'Arcy Carden, ganha novo trailer

O longa chega às salas brasileiras dia 4 de setembro

Do Diário do Grande ABC
20/08/2025 | 17:45
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Paris Filmes acaba de divulgar o segundo trailer de de Desenhos, suspense escrito e dirigido por Seth Worley que estreia em 4 de setembro nos cinemas. O vídeo inclui novas cenas do filme, apresentando Dave, um dos principais desenhos de Amber, entre outras criaturas que ganham vida durante o longa.

Quando o caderno de desenhos de uma jovem garota cai em um lago estranho, suas criações, imprevisíveis e caóticas, tornam-se perigosamente reais. À medida que a cidade se torna um caos, ela e o irmão (Kue Lawrence) precisam rastrear as criaturas antes que elas deixem danos permanentes. Tony Hale (Veep; Arrested Development), D'Arcy Carden (The Good Place), Bianca Belle (A Mulher no Lago; Doces Magnólias) e Kue Lawrence integram o elenco. 

O longa foi exibido na última edição do TIFF (Festival Internacional de Cinema de Toronto). A produção é da Wonder Project e a distribuição nacional é da Paris Filmes.

Confira o trailer clicando aqui.

