Economia Titulo

PIB da Argentina encolhe pelo segundo mês consecutivo em junho, com queda de 0,7% ante maio

20/08/2025 | 17:42
O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina encolheu pelo segundo mês consecutivo em junho, no comparativo mensal, de acordo com leitura preliminar divulgada nesta quarta-feira, 20, pelo Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O país viu contração de 0,7% na atividade em junho ante maio. Em maio, o PIB havia apresentado queda de 0,2% ante abril.

Em termos anuais, o PIB argentino registrou avanço de 6,4%, segundo o Indec. Em relação ao mesmo mês de 2024, doze dos setores de atividade que compõem a medição do Estimador Mensal de Atividade Econômica (Emae) registraram aumentos em junho, com destaque para Intermediação Financeira (28,7% no ano) e Comércio Atacadista, Varejista e Reparações (11,5% no período).

Por outro lado, três setores registraram quedas na comparação anual, com destaque para Pesca (-74,6% no ano), que junto com Administração Pública e Defesa; Planos de Seguridade Social de Filiação Obrigatória (-0,7% no período) e Outras Atividades de Serviços Comunitários, Sociais e Pessoais (-0,7% na comparação anual) reduziram 0,46 pontos porcentuais do crescimento do Emae na comparação anual.


