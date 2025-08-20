DGABC
Internacional Titulo


Turistas apavorados fugiram quando um homem supostamente ateou fogo em lixeiras e telas de check-in em um aeroporto na Itália nesta quarta-feira, 20. O suspeito teria atacado o Terminal 1 do Aeroporto de Milano Malpensa, em Milão, enquanto segurava um martelo.

Ele foi imobilizado no chão por funcionários do aeroporto e guardas de segurança enquanto fumaça e chamas eram vistas atrás dele.

A testemunha Sophia Kin disse que "se virou e viu o balcão de check-in em chamas". Ela acrescentou: "Todos ao meu redor estavam em pânico".

A mídia local relatou que o suspeito "dirigiu sua raiva apenas aos móveis do aeroporto, sem atacar passageiros ou funcionários de plantão".

A polícia informou que o suspeito era um residente na casa dos 20 anos. Eles não deram detalhes sobre um motivo.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.


