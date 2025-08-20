DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Turismo Titulo Parque Nacional Cavernas do Peruaçu

Cânion do Peruaçu, em Minas Gerais, integra lista de Patrimônios Mundiais da Unesco

O título foi concedido em julho na 47ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada em Paris

Natasha Werneck
20/08/2025 | 16:11
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Cânion do Peruaçu, em Minas Gerais, faz parte oficialmente da lista de Patrimônios Mundiais Naturais da Unesco. O título foi concedido em julho na 47ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada em Paris, e reconhece a relevância geológica, arqueológica, ecológica e paisagística da região.

Localizado dentro do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, criado em 1999 e com área de 56,4 mil hectares, o cânion passou a ser o nono patrimônio natural brasileiro reconhecido pela Unesco. No total, o Brasil possui hoje 25 títulos: 15 culturais, nove naturais e um misto.

O parque é um dos principais destinos de ecoturismo em Minas Gerais, com trilhas estruturadas, mirantes e passarelas que protegem sítios arqueológicos. As visitas são obrigatoriamente guiadas por condutores ambientais credenciados pelo ICMBio, garantindo segurança e preservação. Em 2024, o local recebeu mais de 14,6 mil visitantes.

Entre os atrativos estão a Gruta do Janelão, a Trilha do Arco do André e cavernas como a Bonita, do Índio, do Rezar e Lapa dos Desenhos, muitas delas com paredões cobertos por pinturas rupestres que datam de milhares de anos.

A conquista reforça ainda a integração do Peruaçu à RedeTrilhas, iniciativa que conecta áreas naturais e culturais em todo o país, promovendo turismo sustentável e geração de renda em comunidades locais.


