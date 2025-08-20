DGABC
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Maioria dos dirigentes do Fed considerou que risco de inflação supera risco para o emprego

20/08/2025 | 15:48
Segundo a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), "uma maioria dos participantes considerou que o risco de inflação em alta era maior do que o risco de enfraquecimento do emprego", embora alguns tenham visto os riscos como equilibrados e poucos tenham apontado maior preocupação com o mercado de trabalho.

Vários membros ressaltaram que a manutenção de expectativas de inflação ancoradas era central, observando que a inflação acima de 2% por período prolongado "aumentava o risco de que as expectativas de longo prazo se desancorassem".

No balanço de riscos, dirigentes ressaltaram que, se as tarifas resultarem em uma alta "mais persistente do que o esperado da inflação, ou se as expectativas subirem de forma significativa, seria apropriado "manter uma postura mais restritiva de política monetária do que seria o caso em outras circunstâncias".


