DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo

Cristina Machado é reconduzida ao cargo de procuradora-geral do MP junto ao TCU

20/08/2025 | 15:28
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A procuradora-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Cristina Machado da Costa e Silva, foi reconduzida ao cargo em cerimônia solene na abertura da sessão plenária na tarde desta quarta, 20.

Ela é a primeira mulher a ocupar a posição. O mandato é de dois anos, podendo ser renovado por igual período.

Cristina Machado foi empossada como procuradora-geral do MPTCU pela primeira vez em 2017. O cargo na chefia do MPTCU tem a missão de defender o interesse público nas matérias de competência do Tribunal de Contas da União.

São premissas básicas do cargo: assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de maneira adequada e que os gestores prestem contas de suas ações. Cristina Machado também foi reeleita, este ano, para a presidência do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas (CNPGC).


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.