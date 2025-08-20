A Hertz iniciará a venda de carros usados pela Amazon nos Estados Unidos. A companhia informou que clientes poderão navegar, financiar e concluir a compra de veículos seminovos pela plataforma Amazon Autos, com retirada em pontos físicos da Hertz.

A locadora será a primeira revendedora de frotas a integrar o Amazon Autos, juntando-se a centenas de concessionárias que já atuam na plataforma. Segundo a Hertz, a estreia vai ocorrer inicialmente em Dallas, Houston, Los Angeles e Seattle, antes de chegar às demais 45 unidades de venda da empresa no país.

Além de preços competitivos, a Hertz afirma que seus carros passam por inspeção de 115 pontos, contam com garantia limitada de 12 meses ou aproximadamente 19 mil quilômetros, assistência 24 horas e opção de recompra em até sete dias ou 402 km.

O acordo amplia a oferta de veículos no Amazon Autos, que passa a incluir modelos de marcas como Ford, Toyota, Chevrolet e Nissan.

Para Fan Jin, chefe global da unidade da Amazon, a parceria traz "milhares de veículos adicionais para os clientes escolherem" e mantém a simplicidade esperada da plataforma.