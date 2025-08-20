DGABC
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Política

Senado/CI aprova Alessandro Facure ao cargo de diretor-presidente da ANSN

20/08/2025 | 14:33
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta quarta-feira, 20, a indicação de Alessandro Facure Neves de Salles Soares para o cargo de diretor-presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN). Se confirmado em plenário, terá mandato de quatro anos.

Formado em Física pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em 1999, Facure é mestre na mesma área (UFF, 2001) e doutor em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 2006). Desde 2002, construiu carreira na Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), onde ocupou funções como chefe de Divisão de Aplicações Médicas e Pesquisa e coordenador-geral de Instalações Médicas e Industriais. Atualmente, exerce a Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear do órgão.

Além da atuação regulatória, Facure também possui trajetória acadêmica. Foi docente de pós-graduação no Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN) entre 2010 e 2017 e leciona desde 2016 no mestrado profissional em Física Médica da UERJ. É autor de 40 artigos científicos em periódicos indexados nas áreas de proteção radiológica e física médica, além de ter orientado teses e dissertações.

A sabatina de Facure ocorreu no esforço concentrado em que a Comissão analisou 17 indicações para agências reguladoras. Nove foram aprovadas na terça-feira, quatro na manhã desta quarta e outras quatro à tarde.


