Israel aprova projeto de assentamento que dividiria Cisjordânia em 2 territórios

Israel deu aprovação final na quarta-feira, 20, para um polêmico projeto de assentamento na Cisjordânia ocupada que efetivamente dividiria o território em dois, e que palestinos e grupos de direitos humanos dizem que poderia destruir as esperanças de um futuro estado palestino.

O desenvolvimento de assentamentos em E1, uma área aberta a leste de Jerusalém, vem sendo considerado há mais de duas décadas, mas foi congelado devido à pressão dos EUA durante governos anteriores. A comunidade internacional considera, em sua maioria, a construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia ilegal e um obstáculo à paz.

O ministro das Finanças de extrema direita, Bezalel Smotrich, classificou a aprovação como um revés aos países ocidentais que anunciaram seus planos de reconhecer um estado palestino nas últimas semanas.

"O Estado palestino está sendo apagado da mesa não com slogans, mas com ações", disse ele na quarta-feira. "Cada assentamento, cada bairro, cada unidade habitacional é mais um prego no caixão dessa ideia perigosa."

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeita a ideia de um estado palestino ao lado de Israel e prometeu manter controle ilimitado sobre a Cisjordânia ocupada, Jerusalém Oriental anexada e a Faixa de Gaza devastada pela guerra - territórios que Israel tomou na guerra de 1967 e que os palestinos querem para seu estado.

A expansão dos assentamentos israelenses faz parte de uma realidade cada vez mais grave para os palestinos na Cisjordânia ocupada, com a atenção mundial voltada para a guerra em Gaza . Houve um aumento acentuado nos ataques de colonos contra palestinos, despejos de cidades palestinas, operações militares israelenses e postos de controle que impedem a liberdade de movimento, além de diversos ataques palestinos contra israelenses.

Mais de 700.000 colonos israelenses vivem atualmente na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.

A localização da E1 é significativa porque é uma das últimas ligações geográficas entre as principais cidades da Cisjordânia: Ramallah, no norte, e Belém, no sul.

As duas cidades ficam a 22 quilômetros de distância, mas os palestinos que viajam entre elas precisam fazer um desvio amplo e passar por vários postos de controle israelenses, gastando horas na viagem. A esperança era que, em um eventual Estado palestino, a região servisse como uma ligação direta entre as cidades.

"O assentamento em E1 não tem outro propósito senão sabotar uma solução política", disse a Peace Now, organização que monitora a expansão dos assentamentos na Cisjordânia. "Embora o consenso entre nossos amigos no mundo seja lutar pela paz e por uma solução de dois Estados, um governo que há muito tempo perdeu a confiança do povo está minando o interesse nacional, e todos nós estamos pagando o preço."