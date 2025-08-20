DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Otto Alencar encerra sessão da CCJ sem apreciar PEC da autonomia do BC

20/08/2025 | 13:50
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, Otto Alencar, encerrou no período da tarde desta quarta-feira, 20, a sessão desta quarta-feira mesmo sem a apreciação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, que trata da autonomia financeira, orçamentária e administrativa do Banco Central. A indicação de que isso ocorreria se deu já há alguns minutos, quando a CCJ começou a se esvaziar, sem os grandes nomes do Senado da base aliada e da oposição e com a saída do relator da PEC 65, Plínio Valério (PSDB-AM).

Sem o relator na Comissão, o texto de uma proposta não pode ser lido, nem por outra pessoa.

Além disso, não é comum as sessões da CCJ se estenderem após as 12 horas. Otto chegou com uma hora de atraso para a sessão prevista para começar às 9 horas, porque, de acordo com ele, foi chamado pelos parlamentares

Automaticamente, a apreciação da PEC 65 pelos parlamentares poderia já ficar remarcada para a semana que vem, mas, pelo rito do Senado, a matéria precisa ser pautada mais uma vez, o que nem sempre acontece. A reunião desta quarta foi pautada por um recuo do governo em relação à autonomia do BC.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.