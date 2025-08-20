DGABC
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

G7 reforça apoio à Ucrânia com garantias de segurança e diz que Irã não pode ter arma nuclear

20/08/2025 | 13:48
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O G7 divulgou nesta quarta-feira, 20, um comunicado de seu Grupo de Diretores de Não-Proliferação no qual reafirma apoio à Ucrânia e condena a guerra da Rússia. Segundo o documento, o grupo reafirma apoio "inabalável" aos ucranianos na defesa de sua integridade territorial e ressalta "a necessidade de arranjos de segurança robustos e críveis para garantir que a Ucrânia possa se defender de qualquer agressão contínua".

O comunicado condena ainda o fornecimento de armas à Rússia pela Coreia do Norte e pelo Irã, assim como o envio de componentes de uso duplo pela China, e afirma que o G7 continuará agindo "contra aqueles que apoiam a guerra da Rússia e o fortalecimento de suas forças militares".

O grupo também defende a segurança nuclear no país, incluindo a Usina de Zaporizhzhia, e apoia esforços para "alcançar um cessar-fogo total e incondicional e negociar uma paz abrangente, justa e duradoura".

Irã

Sobre o Irã, o G7 reiterou que o país "nunca pode possuir ou adquirir uma arma nuclear" e pede a retomada de negociações para um acordo nuclear abrangente. O comunicado alerta para a necessidade de que Teerã permaneça no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) e retome "urgentemente a cooperação total com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), fornecendo informações verificáveis sobre todo o material nuclear no país".

O grupo expressa preocupação com a proliferação de mísseis balísticos e com o apoio iraniano a grupos como Hamas, Hezbollah, houthis e milícias no Iraque.

O G7 defende a plena implementação de convenções sobre armas químicas e biológicas, a prevenção de corrida armamentista no espaço e a regulação de tecnologias emergentes com uso militar, incluindo inteligência artificial (IA) e biotecnologia.


