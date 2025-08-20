'Emily em Paris': Netflix anuncia estreia e primeiras imagens da 5ª temporada

A Netflix revelou nesta terça-feira (20) a data de estreia e as primeiras imagens da quinta temporada de Emily em Paris. A nova leva de episódios chega ao streaming em 18 de dezembro de 2025 e promete manter moda, romance e reviravoltas na vida de Emily Cooper (Lily Collins), agora em uma cidade italiana.



Nos novos episódios, Emily segue suas férias em Veneza, enquanto assume a liderança da Agence Grateau em Roma. Entre desafios profissionais e dilemas amorosos, a protagonista encara obstáculos que testam tanto sua carreira quanto seus relacionamentos. Uma ideia de trabalho que não sai como planejado gera consequências inesperadas, e um grande segredo coloca em risco uma das relações mais próximas da jovem. A busca por equilíbrio leva Emily a redescobrir a vida, as conexões humanas e a disposição para enfrentar o inesperado.



Detalhes da 5ª temporada



- Estreia: 18 de dezembro de 2025



- Número de episódios: 10



- Criação/Roteiro/Produção executiva: Darren Star



- Produtores Executivos: Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss, Joe Murphy



- Produtores: Ryan McCormick, Raphaël Benoliel, Lily Collins, Jake Fuller



- Produção: MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions e Jax Media



Elenco confirmado



Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princesa Jane), Bryan Greenberg (Jake) e Michèle Laroque (Yvette).



A quinta temporada de Emily em Paris promete combinar o charme francês com novas aventuras italianas, mantendo o estilo sofisticado e os romances intensos que conquistaram o público ao longo das temporadas anteriores.