DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

'The Voice Brasil', agora no SBT, anuncia técnicos e apresentador

20/08/2025 | 12:36
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O reality show The Voice Brasil anunciou nesta quarta-feira, 20, os novos técnicos do programa. São eles: os pagodeiros Mumuzinho e Péricles, os sertanejos Matheus e Kauan - que atuarão como uma dupla - e a cantora de pop alternativo Duda Beat. O apresentador Tiago Leifert retorna ao comando da competição, que está de casa nova. Após 11 anos na grade de programação da Globo, o reality show passará a ser exibido no SBT e no Disney+.

"O reality show será exibido simultaneamente ao vivo no Disney+ e no SBT. Mas com uma diferença: só no Disney+ o assinante terá uma experiência única complementar com conteúdo estendido além do episódio", afirmou a produção da atração em nota divulgada à imprensa.

"Além dessa exclusividade, todos os episódios estarão disponíveis na íntegra no streaming para quem perder a exibição ao vivo, tornando o Disney+ o destino ideal para que o assinante tenha uma experiência completa e estendida do show e possa assistir aos conteúdos quando e onde quiser", finaliza a nota.

O programa, que começa a ser gravado em setembro, tem previsão de estreia para o mês de outubro de 2025. Além de Leifert, o diretor Boninho também está de volta. Ele será responsável pela direção artística da atração. O formato do reality show seguirá o mesmo da época da Globo, com audições às cegas, batalhas entre os competidores e apresentações ao vivo.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.