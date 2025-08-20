DGABC
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

Alemanha pede cessar-fogo imediato em Gaza e defende solução de 2 Estados para fim do conflito

20/08/2025 | 12:09
O ministro das Relações Exteriores da Alemanha pediu um cessar-fogo imediato em Gaza e a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas após reunião nesta quarta-feira, 20, com seu homólogo indonésio. Johann Wadephul e o ministro das Relações Exteriores da Indonésia, Sugiono, afirmaram que a catástrofe humanitária decorrente da guerra Israel-Hamas em Gaza é insuportável e que a solução de dois Estados é o único meio de encerrar o conflito.

"O objetivo para todos nós é claro: uma solução de dois Estados, que precisa ser negociada", disse Wadephul.

Sugiono, que, como muitos indonésios, utiliza apenas um nome, afirmou em coletiva conjunta com Wadephul na capital Jacarta que também discutiram formas de superar desafios geopolíticos e o aumento das barreiras comerciais durante o encontro produtivo e construtivo.

A Indonésia é apoiadora de longa data da Palestina e não reconhece Israel. "A Alemanha, como amiga e parceira especial de Israel, também tem uma responsabilidade, e acredito que teremos discussões responsáveis sobre isso no futuro", disse Wadephul.

A Alemanha apoia a luta de Israel contra o Hamas, ao mesmo tempo em que pede que Israel adote medidas adicionais para aliviar o sofrimento em Gaza.

"Agora existe uma oportunidade muito concreta para a resolução do conflito, na qual muitos países vizinhos contribuíram", disse Wadephul. "Estaria em nosso interesse coletivo que esse conflito político pudesse ser resolvido por meio de um processo pacífico."

O encontro ocorreu na segunda etapa da viagem de cinco dias de Wadephul à Indonésia e ao Japão, que ele chamou de parceiros-chave para relações econômicas, visando construir comércio livre, competição e justiça.

"É crucial para nós que, em um mundo de crises e conflitos, restrições e barreiras comerciais, construamos uma rede de parcerias globais fortes com as quais nos conectemos política e economicamente", afirmou Wadephul. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


