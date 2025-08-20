DGABC
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

Trump diz que não aprovará turbinas eólicas e energia solar nos EUA

20/08/2025 | 11:46
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta quarta-feira, 20, que o país não vai aprovar turbinas eólicas nem energia solar "que destroem fazendeiros". "Os dias de estupidez acabaram nos EUA!!!", escreveu o republicano na Truth Social. Segundo o americano, "qualquer Estado que tenha construído e confiado em turbinas eólicas e energia solar para geração de eletricidade está vendo aumentos recordes nos custos de energia e eletricidade". Ele ainda chamou essas formas de energia renovável de "golpe do século".


