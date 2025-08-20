DGABC
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Taxas de juros abrem em alta, mas perdem força com dólar e Treasuries

20/08/2025 | 09:17
Os juros futuros abriram com viés de alta nesta quarta-feira, 20, dando continuidade ao movimento da véspera diante da percepção de piora do risco do Brasil por causa com os embates com os EUA. Mas passaram a renovar mínimas e estavam ao redor de estabilidade, alinhados à queda do dólar ante o real e recuo dos rendimentos dos Treasuries.

O mercado também faz a leitura da pesquisa Quaest mostrando melhora da avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu governo após o tarifaço.

Às 9h10 desta quarta-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha mínima de 14,110%, de 14,111% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 13,415%, de 13,444%, e o para janeiro de 2031 marcava mínima 13,690%, de 13,705% no ajuste de terça-feira, 19.


