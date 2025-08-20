DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Exposição

Mostra de Monet no Masp fica até 6 de setembro durante a Bienal

Sucesso de público no Masp, com mais de 360 mil visitantes desde a abertura, em maio, a exposição A Ecologia de Monet será prorrogada - seu encerramento passou de 24 de agosto para 6 de setembro

20/08/2025 | 09:44
Compartilhar notícia
FOTO: Paulo Pinto/Da Agência Brasil
FOTO: Paulo Pinto/Da Agência Brasil Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Sucesso de público no Masp, com mais de 360 mil visitantes desde a abertura, em maio, a exposição A Ecologia de Monet será prorrogada - seu encerramento passou de 24 de agosto para 6 de setembro. A abertura da Bienal de São Paulo - para convidados, em 4 de setembro, e para o público, no dia 6 - é o motivo principal para prorrogar a mostra com 32 obras do artista francês. Até aqui, 99% dos visitantes foram brasileiros, e destes 60% paulistanos.

"Por ser um período em que a cidade recebe um grande número de visitantes internacionais do mundo da arte, acreditamos que ter Monet em cartaz neste momento crucial ofereceria uma visibilidade extraordinária ao projeto", escreveram os curadores em carta aos museus que emprestaram as obras - das quais 28 vieram de outros países.

A expectativa dos curadores Fernando Oliva e Adriano Pedrosa e da assistente Isabela Ferreira Loures é de que a exposição supere o marco histórico de público do museu - até aqui pertencente a Tarsila Popular, que entre abril e julho de 2019 recebeu mais de 402 mil visitantes.

Mas Fernando Oliva lembra que bater recordes não é o objetivo principal da instituição. O museólogo reforça que o Masp está comprometido com "a produção de leituras instigantes que levam debates inusitados ao público".

Ingressos à venda (R$ 75 inteira). A exposição abre de terça a domingo (10h às 21h), quarta e quinta (10h às 18h), sexta (10h às 21h), sábado (10h às 22h) e domingo (10h às 17h). Na Av. Paulista, 1.578.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

LEIA TAMBÉM:

Musical 'Mudança de Hábito” faz temporada em São Paulo em 2026


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.