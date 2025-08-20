Banco central da China mantém taxas de juros de referência inalteradas

O Banco do Povo da China (PBoC) manteve as taxas de juros de referência inalteradas nesta quarta-feira, 20. A taxa básica de juros para empréstimos (LPR) de 1 ano permaneceu em 3%, enquanto a taxa de 5 anos ficou em 3,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.