Política Titulo

Lula volta a se reunir com ministros e presidentes de bancos públicos nesta quarta-feira, 20

20/08/2025 | 07:25
Diário do Grande ABC


O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta a se reunir com ministros e presidentes de bancos públicos no Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira, 20. Nesta terça-feira, 19, o petista fez o primeiro encontro para discutir o crédito imobiliário para reforma de casas, programa que é um dos principais objetivos da reta final do terceiro mandato.

Na reunião desta quarta, que terá início às 9h30, participarão os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Fernando Haddad (Fazenda), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil). Já os presidentes de bancos serão Aloízio Mercadante (BNDES) e Tarciana Medeiros (Banco do Brasil). A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, também estará no Alvorada.

Às 15 horas, Lula terá um encontro com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck. A última agenda do presidente será uma reunião com o novo secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick Pogliese.


