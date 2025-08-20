O índice de preços ao produtor (PPI, pela sigla em inglês) da Alemanha recuou 1,5% em julho, na comparação com o mesmo mês de 2024, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (20) pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. Na comparação mensal, o PPI alemão caiu 0,1%.
