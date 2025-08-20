BC da Suécia mantém juro básico em 2%, mas sinaliza possível novo corte este ano

O Banco Central da Suécia decidiu manter sua taxa básica de juros em 2%, após concluir reunião de política monetária nesta quarta-feira, 20, mas sinalizou que poderá voltar a cortá-la ainda este ano.

A decisão do Riksbank, como é conhecido o BC sueco, veio amplamente em linha com a previsão de economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Em junho, o Riksbank havia reduzido o juro básico em 25 pontos-base, no segundo corte deste ano.

Em comunicado, o conselho executivo do Riksbank disse estar confiante de que inflação sueca poderá voltar à meta oficial de 2% nos próximos meses e que vê "alguma probabilidade de um novo corte de juros este ano".