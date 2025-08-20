Taxa anual do CPI da zona do euro se mantém em 2% em julho, confirma revisão

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro ficou em 2% em julho, inalterada em relação à de junho, segundo revisão divulgada nesta quarta-feira, 20, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado de julho confirmou a estimativa preliminar e veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

Na comparação mensal, o CPI do bloco ficou estável em julho, também como previsto.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 2,3% em julho, repetindo a variação de junho e vindo igualmente em linha com o consenso da FactSet. No confronto mensal, o núcleo do CPI recuou 0,2% em julho.