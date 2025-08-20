Bolsas da Europa caem após aceleração do CPI britânico e pressionadas por ações de defesa

Por Sergio Caldas

São Paulo, 20/08/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quarta-feira, após nova aceleração da inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido e com ações de defesa estendendo perdas diante da possibilidade de um acordo de paz na Ucrânia.

A taxa anual do CPI do Reino Unido acelerou para 3,8% em julho, ante 3,6% em junho, mostrando persistência inflacionária e reduzindo as chances de que o Banco da Inglaterra (BoE) volte a cortar juros no curto prazo.

Já na zona do euro, foi confirmado que o CPI anual ficou em 2% em julho, repetindo a variação do mês anterior e em linha com a meta de inflação do Banco Central Europeu (BCE).

Por volta das 6h40 (de Brasília), o subíndice europeu de ações de defesa e do setor aeroespacial tinha queda de 0,50%, ampliando perdas de ontem, em meio a esperanças de que Rússia e Ucrânia cheguem a um acordo para encerrar a guerra que se arrasta há três anos e meio, após as recentes negociações encabeçadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington.

Investidores na Europa também aguardam ata de política monetária da última reunião do Federal Reserve (Fed), a ser divulgada no meio da tarde. Nas últimas semanas, cresceram as expectativas de que o BC dos EUA voltará a cortar juros em setembro.

Às 6h57 (de Brasília), a Bolsa de Paris caía 0,07% e a de Frankfurt recuava 0,31%, enquanto a de Londres subia 0,14%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,19%, 0,22% e 0,03%.

Contato: [email protected]