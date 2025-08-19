Grêmio anuncia Marcos Rocha, lateral multicampeão por Palmeiras e Atlético-MG, até 2026

O Grêmio confirmou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Marcos Rocha. Aos 36 anos, o jogador chega a Porto Alegre com contrato válido até dezembro de 2026, após encerrar um longo e vitorioso ciclo no Palmeiras.

Natural de Sete Lagoas (MG), Rocha foi revelado pelo Atlético-MG, clube onde se profissionalizou em 2008 e se consolidou como titular por mais de 300 partidas. Foi protagonista em grandes conquistas, entre elas a Copa Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil de 2014.

O desempenho individual também se destacou, sendo eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro em três temporadas consecutivas, entre 2013 e 2015. No início da carreira, viveu períodos de empréstimo por Uberlândia, CRB, Ponte Preta e América-MG. Em 2013, alcançou a seleção brasileira pela primeira vez, convocado por Mano Menezes.

Sua transferência para o Palmeiras ocorreu em 2018, inicialmente por empréstimo, até ser adquirido em definitivo na temporada seguinte. Ao longo de sete anos no clube paulista, Rocha disputou 346 partidas e conquistou 12 títulos, incluindo duas Libertadores e três Campeonatos Brasileiros.

A despedida aconteceu no último sábado, quando o jogador anunciou nas redes sociais o fim do vínculo com o Palmeiras, em uma mensagem marcada por tom de agradecimento. Ele esteve em campo em 17 dos 49 jogos do clube em 2025, sendo 13 como titular. No Brasileirão, porém, disputou apenas uma partida, perdendo espaço no elenco após a chegada de reforços para a posição. A rescisão antecipada do contrato, que iria até dezembro, abriu caminho para a transferência ao Grêmio.

Com a chegada de Marcos Rocha, o clube gaúcho ganha experiência em um setor que já vinha sendo alvo de ajustes. A diretoria aposta no currículo do lateral como fator de peso em um elenco que busca estabilidade no Campeonato Brasileiro e ambiciona competitividade maior nas competições de mata-mata.

Como vinha atuando normalmente, Marcos Rocha deve ficar à disposição para o duelo com o Ceará, neste sábado, às 21h, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho é o 13º colocado, com 23 pontos.