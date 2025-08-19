Sinner desiste; Djokovic e Alcaraz caem na estreia das duplas mistas no US Open

Um dia após abandonar a final do Cincinnati Open por mal-estar, Jannik Sinner anunciou que não disputará a chave de duplas mistas do US Open. Número 1 do mundo em simples, o italiano optou por priorizar sua recuperação física antes do início da competição principal, que terá início no próximo domingo, em Nova York. Ele atuaria ao lado da checa Katerina Siniaková, atual líder do ranking de duplas, mas explicou que precisa descansar para estar em plenas condições.

A decisão retira uma das parcerias mais aguardadas da programação especial de duplas mistas, que neste ano ganhou formato concentrado em apenas dois dias de disputa, nesta terça e quarta-feira. Mesmo fora da chave, Sinner fez questão de parabenizar Carlos Alcaraz pela conquista em Cincinnati e afirmou que se sente motivado para voltar ao trabalho após alguns dias de pausa.

"Ontem (segunda-feira), eu não me senti muito bem e sinto muito por decepcioná-los. Muito obrigado a todos que me apoiaram no local e em casa, o apoio de vocês significa o mundo. Parabéns ao Carlos e sua equipe, vocês estão tendo uma temporada incrível e desejo tudo de bom para o que está por vir. Agora é hora de descansar alguns dias antes de voltar ao trabalho", disse através de suas redes sociais.

Enquanto Sinner se preserva, a estreia de grandes nomes no torneio chamou a atenção. Carlos Alcaraz, número 2 do mundo em simples, formou dupla com a inglesa Emma Raducanu, mas a parceria durou apenas uma partida. Diante da americana Jessica Pegula e do inglês Jack Draper, principais cabeças de chave, os jovens foram derrotados em sets diretos, com duplo 4/2, em jogo que levou grande público ao Arthur Ashe Stadium.

Novak Djokovic também não resistiu na estreia. Atuando com sua compatriota Olga Danilovic, o sérvio foi superado pelos russos Daniil Medvedev e Mirra Andreeva por 4/2 e 5/3, em 43 minutos de partida. Djokovic, que não jogava desde Wimbledon, busca seu 25º título de Grand Slam no US Open e deve centrar todas as energias nas simples, já que a participação nas duplas serviu mais como preparação competitiva.

No mesmo dia, outros resultados movimentaram a chave. A polonesa Iga Swiatek, campeã em Cincinnati no domingo, desembarcou em Nova York para atuar ao lado de Casper Ruud. A dupla avançou com vitória sobre os americanos Madison Keys e Frances Tiafoe, confirmando o favoritismo.

Entre as parcerias eliminadas, destaque para nomes de peso. Venus Williams e Reilly Opelka caíram diante de Andrey Rublev e Karolina Muchova, enquanto Elena Rybakina e Taylor Fritz foram superados pelos italianos Sara Errani e Andrea Vavassori. Já os jovens Ben Shelton e Taylor Townsend confirmaram presença na próxima fase ao vencer Amanda Anisimova e Holger Rune.