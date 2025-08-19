Bernard fica no Brasil para cirurgia e Atlético-MG terá quatro desfalques contra Godoy Cruz

O Atlético terá uma baixa inesperada para o duelo decisivo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O meio-campista Bernard não viaja com a delegação para a Argentina, onde a equipe enfrenta o Godoy Cruz nesta quinta-feira, em Mendoza. O jogador passará por uma cirurgia odontológica de urgência ainda nesta terça-feira e permanecerá em Belo Horizonte.

A ausência, no entanto, deve ser apenas para esta partida. Bernard vinha sendo opção no banco de reservas e não figurava entre os titulares de Cuca, o que minimiza o impacto imediato sobre a formação inicial. Ainda assim, a perda representa menos alternativas ofensivas para o decorrer do jogo, especialmente em um confronto que pode se estender para os pênaltis.

O departamento médico também atualizou a situação de outros atletas. Lyanco (lesão muscular na coxa esquerda), Saravia (lesão muscular na perna direita após trauma) e Patrick (fratura por estresse na coluna) seguem em tratamento na fisioterapia e não têm previsão de retorno. Esses desfalques reduzem as opções de Cuca no setor defensivo e no meio-campo, setores que já vinham sofrendo com ajustes constantes ao longo da temporada.

Sem esses nomes, o elenco realizou, nesta terça-feira, o último treino na Cidade do Galo antes da viagem. Sob orientação da comissão técnica, os trabalhos no campo 1 do CT priorizaram movimentações técnico-táticas, além de atividades de bola parada e cobranças de pênaltis.

A delegação embarcou com 24 atletas. Em Mendoza, o planejamento prevê mais um treinamento na quarta-feira, véspera da partida, no estádio Feliciano Gambarte. O Atlético entra em campo na quinta-feira, às 19h (de Brasília), com a vantagem da vitória por 2 a 1 no jogo de ida, em Belo Horizonte, quando Cuello e Hulk marcaram os gols.

A provável escalação tem: Everson; Natanael, Ivan Román, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier; Cuello e Hulk.