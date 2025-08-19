A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -2,1%
Pontos: 134.432,26
Máxima estável: 137.321 pontos
Mínima de -2,42% : 133.997 pontos
Volume: R$ 22,43 bilhões
Variação em 2025: 11,76%
Variação no mês: 1,02%
Dow Jones: +0,02%
Pontos: 44.922,27
Nasdaq: -1,46%
Pontos: 21.314,95
Ibovespa Futuro: -2,45%
Pontos: 136.645
Máxima (pontos): 140.115
Mínima (pontos): 136.530
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 36,21
Variação: -3,31%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,02
Variação: -1,12%
Bradesco PN
Preço: R$ 15,72
Variação: -3,85%
Ambev ON
Preço: R$ 12,00
Variação: -0,58%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,40
Variação: -1,4%
Vale PNA
Preço: R$ 53,14
Variação: -0,11%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,78
Variação: -0,6%
Vale ON
Preço: R$ 53,14
Variação: -0,11%
Itausa PN
Preço: R$ 10,54
Variação: -3,67%
Global 40
Cotação: 743,079 centavos de dólar
(18/8/2025)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,5004
Venda: R$ 5,5009
Variação: +1,22%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,57
Venda: R$ 5,67
Variação: +0,66%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4710
Venda: R$ 5,4716
Variação: +1,04%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5900
Venda: R$ 5,6530
Variação: +1,22%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,5160
Variação: +1,05%
- Euro
Compra: US$ 1,1651 (às 18h07)
Venda: US$ 1,1656 (às 18h07)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,4060
Venda: R$ 6,4070
Variação: +1,04%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5300
Venda: R$ 6,6040
Variação: +0,75%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.358,70 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,57%
