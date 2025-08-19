Corinthians confirma virose em Memphis Depay e afasta Héctor Hernández dos treinos com o elenco

O Corinthians confirmou que Memphis Depay foi diagnosticado com uma virose e, por isso, não participou das duas atividades comandadas por Dorival Júnior nesta semana no CT Dr. Joaquim Grava. O atacante ficou em repouso e sob cuidados médicos na segunda e na terça-feira, mas a expectativa é de que esteja à disposição para o duelo com o Vasco, no domingo, em São Januário.

A ausência do jogador holandês gerou preocupação inicial, já que Dorival terá que lidar com baixas importantes no setor ofensivo. Carillo e Yuri Alberto seguem fora por lesão, o que aumenta a necessidade de contar com Depay na próxima rodada. O camisa 10 é visto como peça fundamental para dar peso técnico e ofensivo a um time que busca alternativas diante da sequência de resultados ruins.

Enquanto Depay se recuperava, o grupo seguiu com a rotina de treinos no CT. O trabalho começou com exercícios físicos e técnicos de enfrentamento em pequenos grupos, seguido por atividades táticas em campo reduzido. Dorival tem buscado ajustar a compactação e a movimentação da equipe, aspectos que falharam nas derrotas recentes.

No campo médico, além de Depay, o Corinthians também atualizou a situação do atacante Héctor Hernández, que passará a treinar em horários alternativos ao restante do elenco. A medida faz parte de um processo individual de recondicionamento físico, sem previsão imediata de retorno às partidas. Sua última partida foi há dois meses, diante do Grêmio.

Héctor Hernández tem contrato com o Corinthians até o fim de 2026 e mostra-se sem prestígio com o técnico Dorival Júnior, que optou por não falar sobre o assunto e deixou a decisão sobre o atleta nas mãos de Fabinho Soldado.

O cenário pressiona Dorival a encontrar soluções rápidas. O Corinthians ocupa a 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, e vem de duas derrotas consecutivas, a última delas para o Bahia por 2 a 1, em Itaquera. A margem de segurança para a zona de rebaixamento diminuiu, e a resposta precisa ser imediata para evitar um quadro ainda mais delicado.

O duelo diante do Vasco, no domingo, às 16h, em São Januário, será decisivo para medir a reação alvinegra, até pela moral elevada do clube carioca, que vem de uma goleada por 6 a 0 sobre o Santos, de Neymar.