DGABC
DGABC

Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Lutnick acerta detalhes de acordo para compra de fatia na Intel, diz porta-voz da Casa Branca

19/08/2025 | 15:31
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o secretário do Comércio norte-americano, Howard Lutnick, está acertando os detalhes do acordo para a compra do governo dos EUA de uma participação da Intel, em entrevista coletiva nesta terça-feira. Ao ser questionada sobre o tema, ela também mencionou o interesse do presidente do país, Donald Trump, em realocar a produção em território norte-americano.

Em relação a conflitos geopolíticos, Leavitt disse que, além da guerra entre Rússia e Ucrânia, o país está trabalhando para encerrar outras disputas, citando o conflito em Gaza como exemplo. "Não acho que foi uma coincidência o Hamas ter aceitado uma proposta de cessar-fogo logo após a Casa Branca publicar uma declaração bem dura sobre o conflito", acrescentou.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.