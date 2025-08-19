DGABC
Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Nacional

Cavalo morre no interior de SP após ter as 4 patas mutiladas; polícia investiga

19/08/2025 | 14:57
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um homem de 21 anos é investigado por praticar abuso a um cavalo que teve as quatro patas cortadas com um facão em Bananal, no interior de São Paulo. O caso do animal mutilado ocorreu na tarde do último sábado, 16, em uma área rural do município.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o investigado e uma testemunha compareceram à delegacia nessa segunda-feira, 18, prestaram depoimento e foram liberados. A defesa não foi localizada.

Ainda segundo a pasta, diligências prosseguem visando o devido esclarecimento dos fatos.

Por meio das redes sociais, a ativista do Direito dos animais Luisa Mell sem manifestou sobre o ocorrido. "Cortaram as patas de um cavalo, simplesmente pq ele não aguentava mais andar!", disse em publicação.


