Próximo pacote de sanções da UE contra Rússia deve ficar pronto até setembro, diz Kaja Kallas

A chefe de Relações Exteriores da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou nesta terça-feira, 19, que o próximo pacote de sanções do bloco europeu contra a Rússia deve ficar pronto até setembro. Segundo ela, todos os líderes da UE estão comprometidos "com uma paz duradoura que proteja os interesses vitais de segurança tanto da Ucrânia quanto da Europa".

Em publicação no X, feita após o término da cúpula virtual entre líderes do bloco econômico europeu, um dia após a reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e europeus, Kallas ainda mencionou que não se pode confiar que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "honre qualquer promessa ou compromisso" de cessar-fogo na Ucrânia.

"Portanto, as garantias de segurança devem ser fortes e credíveis o suficiente para impedir que a Rússia se reorganize e ataque novamente. A UE contribuirá para essas garantias de segurança, notadamente por meio do treinamento de soldados ucranianos e do fortalecimento das forças armadas e da indústria de defesa da Ucrânia", acrescentou a chefe de Relações Exteriores da UE.

O bloco, segundo ela, seguirá "mirando na economia de guerra da Rússia. Coloquei esses temas no topo da nossa agenda para discussões na próxima semana entre os ministros de Relações Exteriores e de Defesa da UE".