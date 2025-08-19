Índia: Modi diz que relação com a China tem progredido de forma constante desde encontro com Xi

O primeiro-ministro da Índia, Narenda Modi, afirmou que a relação do país com a China tem progredido de forma constante desde seu encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, no ano passado. O comentário, publicado no X, aconteceu após o encontro do líder indiano com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

"As relações Índia-China têm progredido de forma constante, pautadas pelo respeito aos interesses e sensibilidades de cada um", escreveu. "Laços estáveis, previsíveis e construtivos entre a Índia e a China contribuirão significativamente para a paz e a prosperidade regionais e globais", acrescentou.