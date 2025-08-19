Aneel aprova alta tarifária média de 11,88% para consumidores da Neoenergia Elektro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 19, o reajuste tarifário anual da Neoenergia Elektro, com alta média de 11,88%. Os consumidores vão perceber o aumento a partir de 27 de agosto.
Haverá alta de 12,39% em média para os consumidores conectados em Alta Tensão (AT) e de 11,62% em média para aqueles conectados em Baixa Tensão (BT).
Conforme o balanço apresentado, houve aumento de encargos setoriais, custos de transmissão e custos de aquisição de energia.
Em 2024, houve redução média de 5,64% nas tarifas da distribuidora, no reajuste anual.
