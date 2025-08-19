DGABC
DGABC

Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Esportes Titulo

Casagrande e Luxemburgo criticam possível convocação de Neymar: '1º grande erro de Ancelotti'

19/08/2025 | 12:45
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Neymar voltou à pré-lista de convocados da seleção brasileira pela primeira vez desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando, em maio. Depois de sofrer com lesões na primeira metade da temporada, o camisa 10 engatou uma sequência de partidas pelo Santos, que o fez ser considerado pelo treinador. Entretanto, esta possível convocação divide opiniões.

Durante o programa Galvão e Amigos, da Band, comentaristas criticaram a decisão do italiano em chamar novamente o camisa 10 para a seleção brasileira - considerando, principalmente, a fase do atacante do Santos. "Se convocar o Neymar, vai ser o primeiro grande erro do Ancelotti como treinador da seleção brasileira", afirmou o comentarista e ex-jogador Casagrande.

A presença de Neymar na lista final de Ancelotti ainda não está garantida. Apesar de seu nome constar na relação enviada aos clubes, o anúncio dos relacionados para as partidas das Eliminatórias, contra Chile e Bolívia, acontecerá somente nesta segunda-feira, 25. A pré-lista, que deve ser enviada à Fifa antes do anúncio oficial, é utilizada caso haja lesões durante as partidas, suspensões, e outro jogador precise ser chamado durante as Eliminatórias.

"Ele saiu de um dos responsáveis pela derrota para uma vítima. Ficou todo mundo olhando o choro dele. Ele não jogou nada e não vem jogando nada. Jogar 90 minutos não significa que o cara está jogando bem, principalmente o Neymar", disse Casagrande. "Quem tem peito para substituir o Neymar? Ninguém. Qual a intensidade que ele joga para ficar 90 minutos em campo? O Santos perde a bola, ele para, fica andando."

Além dele, Vanderlei Luxemburgo, um dos responsáveis por lançar o atacante no time profissional do Santos, também foi crítico às recentes atuações de Neymar. "Eu não levaria agora (para a seleção brasileira). Porque ele não está jogando o que tem para jogar. No momento, não merece, mas quero ele na Copa do Mundo", disse o treinador e comentarista.

Neymar foi destaque no noticiário internacional nesta semana, após a derrota para o Vasco, por 6 a 0, em duelo pelo Campeonato Brasileiro. Até o resultado trágico no MorumBis, contudo, o atacante vivia um momento de ascensão física e técnica dentro de campo. O jogo contra o Vasco foi o sétimo seguido em que Neymar atuou durante os 90 minutos.

Tal fato é marcante porque a maior sequência do tipo, até então, era de seis jogos, há quatro anos. Em maio de 2021, Neymar fez seis partidas pelo Paris Saint-Germain disputando os 90 minutos, considerando Campeonato Francês e as semifinais da Champions League, contra o Manchester City. Desde seu retorno ao Santos, no início deste ano, Neymar já marcou seis gols em 19 jogos.


