Fernanda Rodrigues diz que câncer de pele voltou e faz alerta para seguidores

A atriz Fernanda Rodrigues alertou seus seguidores sobre os cuidados com a pele e revelou que passará por um novo procedimento após o retorno de um carcinoma basocelular. Em suas redes sociais, na segunda-feira, 18, ela disse que está bem e explicou o diagnóstico dermatológico, que envolverá a retirada da mancha para biópsia. "Me livrei de um carcinoma ... Tem um ano que fiz a cirurgia, e por ser muito atenta, reparei que a manchinha voltou. Falei com a minha dermatologista de novo."

O carcinoma basocelular é um dos tipos mais comuns de câncer de pele. Ele é facilmente diagnosticado, pois aparece como uma protuberância na pele, ou uma ferida que não cicatriza, uma mancha, entre outros sinais visíveis.

"Tive uma manchinha na testa, um ano atrás. Minha mãe já teve câncer de pele, meu cunhado, pessoas que eu conheço, é uma coisa aparentemente comum. É uma coisa que você descobre, tira, e vida que segue", ela conta.

Apesar do procedimento, Fernanda assegura seus fãs e seguidores: "Não é agressivo, a não ser que você não trate, não veja, não descubra. No ano passado eu tive, descobri com essa manchinha porque sou muito atenta, fui na minha dermatologista, tirei, e vida seguiu."

"Fiquem atentos à sua pele, aos seus sinais. Se você sentir que tem alguma coisa diferente, fale com seu médico, procure uma clínica, fale com sua dermatologista, vá ao hospital", finaliza, ao alertar sobre a importância do diagnóstico precoce.