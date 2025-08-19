Ibovespa tem queda firme com temor de maior tensão entre Brasil e EUA

O Índice Bovespa opera em forte queda nesta terça-feira, 19, comandada pelas ações de bancos. O recuo reflete a percepção de que o embate político entre Estados Unidos e Brasil pode ter ingressado em um novo e intrincado capítulo na segunda-feira, 18, com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino visando barrar as sanções adotadas pelo governo norte-americano a Alexandre de Moraes, também ministro da Corte.

Com os bancos pressionados entre a lei Magnitsky e o STF, analistas e investidores temem que a crise tome proporções maiores, com reflexos na economia.

"É difícil precificar as consequências se os bancos brasileiros forem cortados do sistema financeiro internacional. São bancos que operam internacionalmente e qualquer problema nessa linha seria muito ruim pro Brasil", afirma Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.

Na avaliação de Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos, a complexidade da situação, a partir dos desdobramentos mais recentes do episódio, levam o mercado a adotar uma postura cautelosa, até que se compreenda melhor o alcance das últimas medidas.

"Hoje o mercado promove uma correção nos preços das ações, levando em conta que ainda há gordura para queimar. O investidor opta por buscar proteção para tentar entender realmente até que ponto a disputa entre os dois países pode impactar o mercado. Como tudo é muito novo, é muito difícil estimar os desdobramentos. Na dúvida, o investidor está comprando dólar e vendendo bolsa", afirma o analista.

Às 11h45, o Ibovespa tinha 134.785,81 pontos, em queda de 1,85%. No setor financeiro, as maiores quedas eram de Banco do Brasil ON (-4,13%), Santander (3,37%) e B3 ON (-3,34%).